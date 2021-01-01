Названы самые популярные российские исполнители

Издание при составлении перечня оценивало популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, число подписчиков в социальных сетях и доходы артистов. Кроме того, учитывались данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинга доверия «Ромир».

В ноябре россияне назвали звезд, которых хотели бы увидеть в новогодних эфирах. На первом месте Алла Пугачева, далее идет Николай Басков, замыкает тройку Филипп Киркоров.

В пятерку желаемых исполнителей также вошли Светлана Лобода и Zivert. При этом, согласно данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, лишь 12% граждан собираются смотреть новогодние шоу по телевизору, 32% включат их «для фона».