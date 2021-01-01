Названы самые популярные российские исполнители
Исполнители из российского хип-хоп дуэта Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль) названы самыми популярными артистами. Рейтинг популярности российских звезд составила газета «Культура».
Дуэт из Владикавказа лидирует в списке благодаря популярности песен на онлайн-платформах и миллионным просмотрам клипов. Далее идет хип-хоп исполнитель Элджей. Третье место делят основатель лейбла BlackStar Тимати и рейв-группа Little Big.
В пятерку наиболее популярных отечественных исполнителей вошли также поп-певица Zivert и рэпер Morgenshtern.
Среди представителей российской эстрады в рейтинге только Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.