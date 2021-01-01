В Аргентине предложили установить статую Марадоны в главном аэропорту

В аэропорту Буэнос-Айреса «Министро Пистарини» планируют установить статую бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны, умершего 25 ноября. Об этом говорится в некрологе, опубликованном газетой La Nación.

Поставить статую Марадоны в главном аэропорту столицы Аргентины предложил владелец компании Aeropuertos Argentina 2000, управляющей воздушной гаванью, Эдуардо Эрнекян, который был близко знаком с прославленным игроком.

Кто изготовит статую и где она будет стоять, пока неясно. Предположительно, ее установят в зоне прилета.

Марадона умер в своем доме на 61-м году жизни, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Незадолго до этого он перенес операцию на мозге. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный общенациональный траур.