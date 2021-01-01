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Не стало клавишника группы «Дюна» Андрея Апухтина

Умер участник группы «Дюна», клавишник Андрей Апухтин. О смерти музыканта сообщила в своем Instagram жена солиста группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.

Апухтина не стало 27 ноября.

«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет...», — написала Сенчукова в Instagram. Причину смерти музыканта она не назвала.

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Группа «Дюна» была популярной в 1990-е. Апухтин играл в группе с 1991 года.

В ноябре 2014 года умер экс-солист «Дюны» Леонид Петренко. Он был найден мертвым в своей квартире в Москве. Артист тяжело болел.

музыкант смерть
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