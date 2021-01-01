Норвежца уволили из армии из-за русской матери

Норвежца уволили из Вооруженных сил королевства, так как он имеет русские корни, сообщает NRK.

20-летний Мартин Якобсен поступил на службу в январе, а через пять месяцев ему сообщили, что он все-таки не может быть допущен к службе. В департаменте безопасности ВС заподозрили его в связях с другой страной.

Основанием для подозрений стало то, что мать Якобсена — уроженка России, и он может иметь родственников в этой стране, посчитало руководство вооруженных сил. При этом его мать переехала в Норвегию более 20 лет назад, а сам Якобсен приезжал в Россию лишь дважды: когда ему было два года и 17 лет.

Известие о том, что карьера в ВС, о которой он мечтал, для него невозможна, было «как пощечина», рассказал молодой человек. По его словам, ему горько от того, что государство считает его «недостаточно норвежцем».