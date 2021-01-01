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Норвежца уволили из армии из-за русской матери

Норвежца уволили из Вооруженных сил королевства, так как он имеет русские корни, сообщает NRK.

20-летний Мартин Якобсен поступил на службу в январе, а через пять месяцев ему сообщили, что он все-таки не может быть допущен к службе. В департаменте безопасности ВС заподозрили его в связях с другой страной.

Основанием для подозрений стало то, что мать Якобсена — уроженка России, и он может иметь родственников в этой стране, посчитало руководство вооруженных сил. При этом его мать переехала в Норвегию более 20 лет назад, а сам Якобсен приезжал в Россию лишь дважды: когда ему было два года и 17 лет.

Известие о том, что карьера в ВС, о которой он мечтал, для него невозможна, было «как пощечина», рассказал молодой человек. По его словам, ему горько от того, что государство считает его «недостаточно норвежцем».

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

По данным NRK, с апреля к службе в ВС королевства не допускаются лица, которые имеют связи с другими странами. В первую очередь речь идет о таких государствах, как Россия, Китай, Иран, Украина, Белоруссия, Мексика, Бразилия и Филиппины, которые «часто рассматриваются как страны, представляющие большую угрозу для безопасности Норвегии и НАТО, чем другие государства».

В августе власти Норвегии решили выслать из страны российского дипломата после задержания подозреваемого в шпионаже. Власти заподозрили в шпионаже в пользу России 50-летнего мужчину, имевшего связи в норвежской оборонной промышленности. Ему было предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Обвиняемый признался в суде, что получал деньги за информацию. Москва в ответ выслала норвежского дипломата.

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