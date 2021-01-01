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Пандемия коронавируса ,  
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Немецкий вирусолог назвал причину распространения COVID-19 в Европе

Александр Кекуле
Александр Кекуле (Фото: Kai-Uwe Wärner / Global Look Press)

Причиной распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе и по всему миру стал тот факт, что опасность новой инфекции не восприняли всерьез. Об этом заявил в эфире телеканала ZDF немецкий вирусолог Александр Кекуле (расшифровку его слов опубликовал Focus).

По словам специалиста, человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью. Ученый считает, что штамм вируса возник на севере страны из-за мутации, это сделало его более заразным. Именно он обнаруживается более чем у 99% пациентов с COVID-19 по всему миру, заявил специалист.

Кекуле отметил, что из-за того, что угрозу вируса не восприняли всерьез, а предупреждения ученых об опасности вируса были проигнорированы, вирусу удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Ранее группа международных ученых обнаружила более 12 тыс. мутаций коронавируса. Однако они заявили, что ни одна из них не привела к росту скорости распространения инфекции.

В ходе исследования ученые изучили геном вирусов, собранных к концу июля более чем у 46,7 тыс. зараженных из 99 стран. Изначально вирус мог быть недостаточно адаптирован к телу человека, что могло привести к усилению его способности передаваться по мере мутаций, считают ученые. При этом большая часть мутаций оказалась нейтральной, заявили эксперты.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого о выявленных случаях также заявили власти ряда других стран. В середине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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пандемия коронавирус COVID-19
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