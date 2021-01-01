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Общество ,  
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Полиция завела дело после конфликта со стрельбой в школе Нальчика

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Следственное управление УМВД по Нальчику возбудило уголовное дело после конфликта со стрельбой в лицее № 2. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

По данным ведомства, родственник ученика восьмого класса вместе с другом избили учителя, который с целью самообороны выстрелил из травматического оружия. Друг родственника получил травмы, не представляющие опасности для жизни, педагога с различными повреждениями доставили в больницу.

В отношении напавших на учителя было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики организовала проверку с целью оценить действия ответственных за безопасность учащихся.

Кроме того, прокурорам предстоит дать оценку законности ношения и хранения травматического оружия, а также рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 27 ноября в одной из школ Нальчика, где между учеником 8-го класса и его преподавателем произошли разногласия по учебному вопросу. Для разбирательства с преподавателем школьник позвал своих знакомых. После этого между учителем и молодыми людьми в возрасте 36 и 26 лет произошла потасовка. Тогда он взял из своего автомобиля травматический пистолет, вернулся в школу и несколько раз выстрелил в воздух.

Нальчик стрельба в школе полиция уголовное дело
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