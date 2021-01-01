В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе из-за ссоры с учеником

Учитель одной из школ Нальчика в здании учебного заведения сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета после потасовки со знакомымми ученика. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, между учеником 8 класса и его преподавателем произошли разногласия по учебному вопросу. «Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем», — говорится в сообщении.

После этого между учителем и молодыми людьми в возрасте 36 и 26 лет произошла потасовка. Тогда он взял из своего автомобиля травматический пистолет, вернулся в школу и несколько раз выстрелил в воздух.

Материал дополняется