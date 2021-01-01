«Победа» возобновит полеты в Германию

Берлин (Фото: bildgehege / imago-images.de / Global Look Press)

Лоукостер «Победа» открывает на своем сайте продажу авиабилетов на рейсы по маршрутам Москва — Берлин и Москва — Кёльн. Об этом РБК сообщили в компании.

«Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря 2020 года по воскресеньям, в Кёльн — с 26 декабря по субботам», — уточнили в компании.

Кроме того, «Победа» возобновила рейсы из Москвы в Гюмри (Армения). Также планируется возобновление полетов в Дубай (ОАЭ) и в Ларнаку (Кипр).

Согласно информации, опубликованной на сайте посольства ФРГ в России, размещение в гостиницах и других местах временного проживания возможно только в случаях крайней необходимости. Размещение туристов в стране запрещено. Визы посольство выдает только медперсоналу, работникам в сфере транспорта, морякам, а также тем, кто едет посещать близких родственников или в случае экстренной причины «семейного свойства». Для подтверждения цели визита необходимо иметь документы.