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«Победа» возобновит полеты в Германию

«Аэрофлот» AFLT ₽71,9 +0,93% Купить
Берлин
Берлин (Фото: bildgehege / imago-images.de / Global Look Press)

Лоукостер «Победа» открывает на своем сайте продажу авиабилетов на рейсы по маршрутам Москва — Берлин и Москва — Кёльн. Об этом РБК сообщили в компании.

«Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря 2020 года по воскресеньям, в Кёльн — с 26 декабря по субботам», — уточнили в компании.

Кроме того, «Победа» возобновила рейсы из Москвы в Гюмри (Армения). Также планируется возобновление полетов в Дубай (ОАЭ) и в Ларнаку (Кипр).

В Германии число заразившихся COVID превысило 1 млн
Общество
Фото:Alexander Koerner / Getty Images

Согласно информации, опубликованной на сайте посольства ФРГ в России, размещение в гостиницах и других местах временного проживания возможно только в случаях крайней необходимости. Размещение туристов в стране запрещено. Визы посольство выдает только медперсоналу, работникам в сфере транспорта, морякам, а также тем, кто едет посещать близких родственников или в случае экстренной причины «семейного свойства». Для подтверждения цели визита необходимо иметь документы.

При этом в Германии растет число заражений коронавирусом, 27 ноября количество инфицированных превысило миллион человек. Накануне власти страны решили продлить введенные ранее ограничения до 20 декабря. В стране закрыты рестораны, бары, приостановили работу театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы и косметические салоны. Школы и детские сады, торговые центры продолжают работать.

На период с 23 декабря по 1 января правила временно смягчат из-за рождественских каникул и Нового года: будут разрешены встречи максимум с десятью людьми, вне зависимости от того, из каких они семей.

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«Аэрофлот» возобновит регулярные полеты на Кипр
Общество
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

В настоящий момент граждане России могут полететь в Сербию, на Кубу, в Японию, Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею. При этом на части маршрутов действуют ограничения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Победа» авиакомпания Германия рейсы авиасообщение
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