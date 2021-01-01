В Германии число заразившихся COVID превысило 1 млн

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За последние сутки в Германии коронавирус обнаружили у 22 806 человек, общее количество зараженных составило 1 006 394 человека. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

За последние сутки в стране умерли 426 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего за время пандемии в стране умерли 15 586 человек.

Накануне правительство ФРГ решило продлить режим частичного карантина в стране, который изначально планировался до конца осени. Ограничительные меры в стране будут действовать до 20 декабря. При этом, как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, правительство исходит из того, что меры будут действовать до начала января.

Карантин в Германии действует с начала ноября. В стране закрыты рестораны, бары. Приостановили работу театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы и косметические салоны. При этом работают школы и детские сады, а также торговые центры.