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Пандемия коронавируса ,  
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В Германии число заразившихся COVID превысило 1 млн

Фото:Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

За последние сутки в Германии коронавирус обнаружили у 22 806 человек, общее количество зараженных составило 1 006 394 человека. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

За последние сутки в стране умерли 426 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего за время пандемии в стране умерли 15 586 человек.

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Фото:sputnikvaccine.com

Накануне правительство ФРГ решило продлить режим частичного карантина в стране, который изначально планировался до конца осени. Ограничительные меры в стране будут действовать до 20 декабря. При этом, как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, правительство исходит из того, что меры будут действовать до начала января.

Карантин в Германии действует с начала ноября. В стране закрыты рестораны, бары. Приостановили работу театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы и косметические салоны. При этом работают школы и детские сады, а также торговые центры.

Согласно данным ВОЗ на 26 ноября, Германия находится на 12-м месте по числу случаев коронавируса. Первое занимают США более чем с 12 млн случаев. За ними следуют Индия (более 9 млн случаев) и Бразилия (более 6 млн случаев). Россия находится на четвертом месте примерно с  2,2 млн случаев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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