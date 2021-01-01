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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге зафиксировали новый рекорд по числу случаев COVID-19

Фото:Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3669 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, в городе установлен новый рекорд по числу зараженных с начала эпидемии.

Число случаев заболевания COVID-19 превышает 3 тыс. уже третий день подряд. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 111 133 зараженных.

Предыдущий максимум был зафиксирован 25 ноября. Тогда число выявленных случаев составило 3421.

В Петербурге выявили рекордные 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

В Петербурге за сутки умерли 79 человек, общее число умерших составило 5217. Выздоровели за последние 24 часа 1862 человека, всего выздоровевших — 63 747.

В ноябре в Петербурге ужесточили меры против распространения коронавируса. В городе запрещена работа общепита и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. В торговых центрах приостановлена работа предприятий общепита, а также ледовых катков. Работа остальных катков ограничена. Театры и кинотеатры должны быть заполнены не более чем на четверть. Не допускаются зрители на спортивные мероприятия.

В общественных местах и транспорте действует масочный режим, люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

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Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Санкт-Петербург коронавирус рекорд
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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