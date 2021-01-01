В Петербурге зафиксировали новый рекорд по числу случаев COVID-19

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В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3669 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, в городе установлен новый рекорд по числу зараженных с начала эпидемии.

Число случаев заболевания COVID-19 превышает 3 тыс. уже третий день подряд. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 111 133 зараженных.

Предыдущий максимум был зафиксирован 25 ноября. Тогда число выявленных случаев составило 3421.

В Петербурге за сутки умерли 79 человек, общее число умерших составило 5217. Выздоровели за последние 24 часа 1862 человека, всего выздоровевших — 63 747.