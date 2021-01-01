При столкновении «Газели» с грузовиком на Кубани погибли шесть человек

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Выселковском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием «Газели» и КАМАЗа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, столкновение произошло около 08:30 утра. Водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении КАМАЗу. Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку.

В администрации Выселковского района РБК сообщали о пяти погибших.

В ноябре ДТП произошло на 26-м километре дороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское. Тогда 27-летний водитель Lada Priora попытался избежать столкновения со стоящими впереди автомобилями и свернул на встречную полосу. В результате он совершил наезд на восьмерых человек. Из них пятеро скончались, остальные были госпитализированы.