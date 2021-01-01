Пашинян сообщил о переговорах с Путиным по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным по поводу Нагорного Карабаха. Об этом армянский премьер сообщил в Facebook.

«Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре, пропавшими без вести людьми, поисковыми работами, обменом пленными и телами погибших, размещением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе», — написал Пашинян.

Он отметил, что такие разговоры происходят регулярно, иногда по несколько раз в день.

Трехстороннее соглашение Азербайджана, Армении и России вступило в силу с 10 ноября. По его условиям, в Нагорном Карабахе устанавливается режим прекращения огня, на линию соприкосновения войск вводятся российские миротворцы, а Ереван отдает Баку несколько районов Карабаха.