СК возбудил дело после убийства женщины бывшим мужем в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Кемеровской области, который убил свою бывшую жену в Калининграде. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Калининградской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (Убийство). Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить сообщения СМИ о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством. Помимо этого, они проверят законность получения подозреваемым разрешительных документов на оружие.

Как ранее сообщали в СК, инцидент произошел вечером 26 ноября на улице Чернышевского в Калининграде. Мужчина подкараулил у дома и застрелил 35-летнюю женщину, свою бывшую жену. После этого он покончил с собой. В момент убийства дома находились двое детей — десятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Они не пострадали.

Позже в СК уточнили, что мужчина выстрелил из охотничьего карабина в бывшую жену не менее шести раз. По предварительным данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области летом этого года с двумя детьми. Подозреваемый приехал в регион в конце октября, проживал на съемной квартире. У него было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина.