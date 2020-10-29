Пульмонолог ФМБА сообщил о тяжелом течении COVID-19 у 20% больных

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунная система 20% заболевших коронавирусной инфекцией начинает работать против их собственного организма, что приводит к тяжелым последствиям, в том числе поражению легких. Об этом заявил руководитель клиники пульмонологии федерального научно-клинического центра ФМБА России, профессор Александр Аверьянов, передает агентство городских новостей «Москва».

«У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма», — пояснил он.

Подобное развитие болезни сопровождается прогрессирующим поражением легких.

При этом около 80% больных выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы. «Вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, — он выздоровеет», — отметил глава клиники.