Власти сообщили о проверке избиения пациентки в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Информацию об избиении пациентки с подозрением на коронавирусную инфекцию заведующим отделения больницы в Звенигороде проверят правоохранительные органы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. «В настоящее время по данному факту проводится проверка компетентными органами. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского сотрудника и пациента», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в 45-й клинической больнице Звенигорода заведующий отделением Заур Цоколаев избил пациентку Ольгу Спецову, которая попала в больницу с 25% поражения легких. По словам Спецовой, она обратилась к заведующему по поводу процедуры, однако врач проигнорировал ее, сославшись на занятость.

Позднее она настояла на своем, на что, как утверждает пациентка, Цоколаев обозвал ее овцой, затолкал в ординаторскую, а там избил. Изданию женщина также сообщила, что врач с помощью угроз заставил ее подписать бумагу о том, что она первой набросилась на него. Сам Цоколаев заявил изданию, что никого не трогал. По его версии, пациентка сама ударила его в пах.

В июле пациент одной из больниц на севере Москвы насмерть забил ходунками соседа по палате. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).