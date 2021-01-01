В Минздраве допустили отмену тестирования на COVID перед госпитализацией

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Минздрав России планирует отменить требование о тестировании на коронавирусную инфекцию для госпитализации. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, передает «Интерфакс».

По его словам, министерство готовит новый проект приказа, в котором не будет требования о прохождении анализа на COVID-19 перед госпитализацией. Он пояснил, что пациент будет сдавать тест уже в медицинском учреждении.

«При поступлении пациент будет проходить тестирование любым доступным способом для медицинской организации: будь то тест ПЦР, мазок и анализ крови», — сказал замминистра.

Согласно приказу Минздрава от 19 марта 2020 года, для того чтобы пациента планово положили в больницу, ему необходимо не ранее чем за семь суток сдать тест на коронавирус. Только после этого пациент может быть осмотрен врачом, который примет решение о его госпитализации.