В Петербурге после скандала избрали новую главу избиркома

Наталья Чечина (Фото: sestroretsk.com)

Председателем петербургского избиркома избрана глава администрации Курортного района города Наталья Чечина, передает «РИА Новости».

За ее кандидатуру проголосовали 13 членов избиркома, один — против.

18 ноября Чечину в качестве кандидата на пост главы комиссии рекомендовала ЦИК. На этот пост был еще один претендент — Сергей Цыпляев, которого выдвинула общественная организация «Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона».

Предыдущего руководителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко губернатор Александр Беглов уволил 13 ноября. Миненко занимал этот пост с июля 2018 года. Работу Миненко неоднократно критиковала глава ЦИК Элла Памфилова и даже призывала его уйти в отставку.

Незадолго до увольнения Беглов наградил Миненко орденом Почета с формулировкой «за многолетнюю плодотворную деятельность» и «большие заслуги перед государством». Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя это событие, заявила, что ЦИК России о награждении Миненко не ходатайствовала, так как он не относится к числу тех, кто достоин такой награды.