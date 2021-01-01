В московских бизнес-центрах нашли больше всего нарушений мер против COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За две недели ноября Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости зафиксировала на московских предприятиях 756 нарушений требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Об этом РБК сообщили в инспекции.

«Всего 5% предприятий не соблюдают требования безопасности», — сказали в госинспекции. Самыми частыми нарушителями стали бизнес-центры — больше 26% выявленных нарушений (199 случаев). Следом идут офисы — 179 нарушений, или 23,7% от общего числа.

В половине случаев инспекторы не нашли средств индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Также на некоторых предприятиях отсутствовала разметка социальной дистанции. Третье наиболее распространенное нарушение связано с требованием властей перевести минимум 30% сотрудников на дистанционный формат работы.

Всего за двухнедельный период провели 14,5 тыс. проверок. Наибольшее число проверок прошло в организациях сферы образования и социальных учреждениях, также инспекторы проверили общественные места, офисы, предприятия ЖКХ, бизнес-центры.

Ранее, 10 ноября, в Госинспекции сообщали, что меры профилактики по коронавирусу соблюдают 93% московских организаций. За сентябрь—октябрь ведомство провело 17,5 тыс. проверок неторговых московских организаций, в результате которых выявило 1157 нарушений, что составило 6,6% общего числа проверок.