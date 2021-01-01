В московских бизнес-центрах нашли больше всего нарушений мер против COVID
За две недели ноября Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости зафиксировала на московских предприятиях 756 нарушений требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Об этом РБК сообщили в инспекции.
«Всего 5% предприятий не соблюдают требования безопасности», — сказали в госинспекции. Самыми частыми нарушителями стали бизнес-центры — больше 26% выявленных нарушений (199 случаев). Следом идут офисы — 179 нарушений, или 23,7% от общего числа.
В половине случаев инспекторы не нашли
Ранее, 10 ноября, в Госинспекции сообщали, что меры профилактики по коронавирусу соблюдают 93% московских организаций. За сентябрь—октябрь ведомство провело 17,5 тыс. проверок неторговых московских организаций, в результате которых выявило 1157 нарушений, что составило 6,6% общего числа проверок.