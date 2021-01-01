Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета на три года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, к бюджету от депутатов, сенаторов и правительства поступило 876 поправок. Из них было принято 669 поправок.

«Все они [поправки] — результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, нашей совместной работы с правительством, решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов», — сказал Володин.

По его словам, поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма составит 638,9 млрд руб.

«Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций (421,2 млрд руб. в 2021 году)», — сказал Володин.