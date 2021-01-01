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Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета на три года

Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, к бюджету от депутатов, сенаторов и правительства поступило 876 поправок. Из них было принято 669 поправок.

«Все они [поправки] — результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, нашей совместной работы с правительством, решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов», — сказал Володин.

По его словам, поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма составит 638,9 млрд руб.

«Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций (421,2 млрд руб. в 2021 году)», — сказал Володин.

Кроме того, на снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам, в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5%, в 2021 году направят 12,6 млрд руб., а в 2022 и 2023 годах сумму планируется увеличить почти вдвое.

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Еще 17,8 млрд руб. в 2021 году пойдут на строительство, модернизацию и капремонт медучреждений инфекционного профиля. На модернизацию первичного звена здравоохранения предусмотрено 90 млрд руб., добавил председатель Госдумы.

Согласно проекту бюджета, в 2021 году доходы составят 18,8 трлн руб., расходы — 21,52 трлн руб. На реализацию национальных проектов предусмотрено 2,25 трлн руб. Дефицит составит 2,75 трлн руб.

В 2022 году доходы, как ожидается, составят 20,6 трлн руб., а в 2023-м — 22,3 трлн руб. Расходы бюджета в 2022 году заложены на уровне 21,88 трлн руб., в 2023-м — 23,67 трлн руб. На реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,62 трлн руб., а в 2023-м — 2,79 трлн руб.

В первом чтении проект федерального бюджета Дума одобрила в конце октября.

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