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«Росгидромет» ответил на исследование о самых загрязненных районах России

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В пресс-службе «Росгидромета» РБК сообщили, что не считают корректным сравнивать количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха для оценки динамики окружающей среды. Об этом говорится в ответе федеральной службы на запрос РБК.

Ранее РБК писал об исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza о загрязнении воздуха в российских регионах. Согласно ему наибольшее число случаев высокого загрязнения было зафиксировано в Самарской области, Бурятии и Оренбургской области. В исследовании также сообщалось, что в текущем году зафиксирован рекорд по количеству зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха и что 2020 год стал «самым «грязным» как минимум за последние 16 лет».

В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
Общество
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В «Росгидромете» отметили, что для объективной оценки динамики изменения уровней загрязнения атмосферного воздуха нужен анализ однородных рядов результатов натурных наблюдений. Они должны предусматривать использование единых программ, методик и технических средств наблюдений, говорится в ответе. «Подобный анализ требует выполнения специальных процедур, связанных с верификацией результатов наблюдений с точки зрения их однородного характера, — сказали в пресс-службе. — Результаты указанных оценок регулярно представляются в информационно-аналитических материалах «Росгидромета».

Рассматриваемые в тексте РБК материалы, основанные только на сопоставлении статистических данных наблюдений из оперативной информации, без предварительного анализа их однородности в анализируемый период, говорится в ответе. Поэтому, отмечает «Росгидромет», заявление о рекордном загрязнении воздуха в России за 16 лет «носит необоснованный характер», а отнесение Самарской и Оренбургской областей к регионам с самым загрязненным воздухом по данным наблюдений только в Самаре и Оренбурге является некорректным.

Представители FinExpertiza, комментируя выводы «Росгидромета», сообщили РБК, что в их исследовании речь шла именно о количестве зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. «Иными словами, в исследовании приводится информация исключительно об инцидентах опасного превышения нормативов — загрязнениях, а не о фоновом загрязнении воздуха в регионах», — сказали они.

«При оценке количества вредных выбросов важно учитывать фактор качества мониторинга окружающей среды, — сказано в ответе FinExpertiza. — Оценить загрязненность каждого кубометра воздуха невозможно, но это не значит, что количество зарегистрированных случаев загрязнения воздуха не отражает экологическую ситуацию или что эту информацию не следует анализировать и брать в расчет». Эксперты напомнили, что именно поэтому природоохранные ведомства разных стран анализируют эти данные наряду с данными об общей массе выбросов и о концентрации веществ в воздухе, и стремятся повышать качество мониторинга.

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Ранее авторы исследования пояснили РБК, что под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз. Экстремально высокое загрязнение — превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации веществ в 20–29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30–49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовой фиксации. Исследование FinExpertiza было сделано на основании данных «Росгидромета». Качество атмосферного воздуха ведомство замеряет через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений. Эти пункты устанавливаются с учетом расположения объектов, которые могут вредить окружающей среде.

Автор
Евгения Кузнецова
Росгидромет загрязнение воздуха
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
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