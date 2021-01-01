«Росгидромет» ответил на исследование о самых загрязненных районах России

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В пресс-службе «Росгидромета» РБК сообщили, что не считают корректным сравнивать количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха для оценки динамики окружающей среды. Об этом говорится в ответе федеральной службы на запрос РБК.

Ранее РБК писал об исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza о загрязнении воздуха в российских регионах. Согласно ему наибольшее число случаев высокого загрязнения было зафиксировано в Самарской области, Бурятии и Оренбургской области. В исследовании также сообщалось, что в текущем году зафиксирован рекорд по количеству зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха и что 2020 год стал «самым «грязным» как минимум за последние 16 лет».

В «Росгидромете» отметили, что для объективной оценки динамики изменения уровней загрязнения атмосферного воздуха нужен анализ однородных рядов результатов натурных наблюдений. Они должны предусматривать использование единых программ, методик и технических средств наблюдений, говорится в ответе. «Подобный анализ требует выполнения специальных процедур, связанных с верификацией результатов наблюдений с точки зрения их однородного характера, — сказали в пресс-службе. — Результаты указанных оценок регулярно представляются в информационно-аналитических материалах «Росгидромета».

Рассматриваемые в тексте РБК материалы, основанные только на сопоставлении статистических данных наблюдений из оперативной информации, без предварительного анализа их однородности в анализируемый период, говорится в ответе. Поэтому, отмечает «Росгидромет», заявление о рекордном загрязнении воздуха в России за 16 лет «носит необоснованный характер», а отнесение Самарской и Оренбургской областей к регионам с самым загрязненным воздухом по данным наблюдений только в Самаре и Оренбурге является некорректным.