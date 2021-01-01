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Лавров передал Лукашенко «приветы от Владимира Владимировича»

Сергей Лавров и Александр Лукашенко
Сергей Лавров и Александр Лукашенко (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко передал «приветы» от президента Владимира Путина. Об этом сообщает БелТА.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
Video

«Прежде всего приветы от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде. Особенно ваши договоренности в Сочи», — сказал Лавров.

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По словам главы МИДа, стороны полностью заинтересованны в укреплении отношений, а также продвижении взаимной выгоды обеих стран.

Лавров прилетел в Белоруссию 25 ноября. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что министр встретится с Александром Лукашенко. Стороны обменяются мнениями о состоянии отношений с Европейским союзом, обсудят возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, а также перспективы формирования Большого Евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов.

Сергей Лавров Александр Лукашенко Белоруссия
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