Лавров передал Лукашенко «приветы от Владимира Владимировича»

Сергей Лавров и Александр Лукашенко (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко передал «приветы» от президента Владимира Путина. Об этом сообщает БелТА.

Видео: Пул Первого/Telegram

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«Прежде всего приветы от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде. Особенно ваши договоренности в Сочи», — сказал Лавров.

По словам главы МИДа, стороны полностью заинтересованны в укреплении отношений, а также продвижении взаимной выгоды обеих стран.