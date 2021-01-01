Сотрудница РНПЦ Белоруссии объяснила решение медиков уволиться из центра

Сотрудница Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) детской онкологии, гематологии и иммунологии, написавшая заявление об уходе, в беседе с РБК объяснила решение медиков уволиться из медучреждения.

По ее словам, бывший директор медучреждения Наталья Конопля заявления об увольнении не подписала, однако она заявила, что при необходимости готова подать их повторно. Собеседница РБК отметила, что решение об увольнении было принято в целях заботы о пациентах центра и о работе медиков в целом.

«Мы как ответственные люди хотим донести свою позицию о том, что наше решение вынужденное и нас толкает на это несправедливость, на которую невозможно закрывать глаза. При этом, медиков часто обвиняют в безответственности все кому не лень, мол, лучше бы мы думали о пациентах! А увольнять врачей за осуждение беззакония — это тоже про заботу о пациентах?» — заявила медик.

По ее словам, информация о количестве медиков, заявивших об уходе сотрудников, подлежит разглашению на текущий момент.

«Тому, что смена руководства центра и назначение нового директора сыграло решающее значение, есть два основания: первое связано с причиной снятия директора с должности, а именно ее забота о коллективе и нежелание участвовать в репрессиях ценных сотрудников за их гражданскую позицию, которую, прошу заметить, они выражают в свободное от работы время. Естественно озвучены были другие причины, которые не имеют никакого отношения к происходящему. Второе связано с тем, что наша отрасль требует очень высокого профессионализма и большого опыта в онкологии для того, чтобы грамотно организовать работу. И нужно быть просто человеком с большой буквы, коим и является наш директор Конопля Наталья Евгеньевна», — добавила собеседница РБК.

По ее словам, в центре работают люди с различным мнением относительно политической обстановки в Белоруссии, однако коллектив медучреждения работает как единое целое, так как у него есть общая миссия — спасать жизни детей.

«И это работает благодаря тому, что во главе стоит не бухгалтер или управленец, а человек, который живет этой работой, дорожит ей и своим коллективом. И то, что это разрушают, очень больно», — заключила медик.

Накануне портал Tut.by опубликовал открытое письмо сотрудников РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, в котором медики объяснили свое решение написать заявления на увольнение в знак несогласия с тем, что в клинике сменили директора. В частности, о своем уходе сообщили 16 сотрудников. Заявление об увольнении уже подписали одной из сотрудниц — заведующей онкогематологическим отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Надежде Петровской.

23 ноября коллективу учреждения представили нового директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Им стала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева.

Предыдущий директор медицинского центра Наталья Конопля возглавит Белорусскую медицинскую академию последипломного образования (БелМАПО).