В Москве прошли задержания на акциях против домашнего насилия

Задержанные участницы акции (Фото: socfemalt / Telegram)

В Москве прошли задержания участников пикетов против домашнего насилия. Об этом сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» и проект «Автозак-Live».

У станции метро «Арбатская» задержали не менее пяти человек. Их доставили в ОВД «Арбат». После этого пикетчики переместились к станции метро «Новокузнецкая», где сотрудники правоохранительных органов задержали еще шесть человек. Их доставили в ОВД «Замоскворечье».

Адвокат Василий Кушнир сообщил РБК, что общался с пятью задержанными, которых доставили в ОВД «Арбат». По его словам, активистов уже отпустили без составления протоколов. «Я туда не доехал, там были пять человек, но их к тому времени уже отпустили», — рассказал он.

«Я принимал участие в одиночном пикете, собственно, уже после задержаний, где-то час назад. До этого я находился у метро «Арбатская», где проходили пикеты. Первой встала активистка «Левого социалистического действия» Ольга Сонина. Потом встала девушка с синяком под глазом — она рассказала, что ее ударил бывший парень. И к Ольге Сониной, и к этой девушке подошли полицейские и потребовали убрать плакат. Хотя они обе убрали плакаты, после того как в пикет встал парень, его и девушек задержали, затем задержали еще двоих активисток», — рассказал РБК активист Николай Кавказский. По его словам, еще шестеро задержанных находятся в ОВД «Замоскворечье».

Адвокат Елена Шереметьева подтвердила РБК, что в ОВД «Замоскворечье» находится шесть человек. «Я в отделе, пообщалась с задержанными. Сейчас пойдем в кабинет для составления протоколов», — сообщила она.