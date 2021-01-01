Воробьев сообщил о ходе вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Московской области развернуто 90 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, из которых 18 пунктов уже готовы. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24».

«Самое главное — получить достаточное количество вакцин. Мы начали уже получать, но, конечно, всегда хочется сразу и побольше, чтобы максимальное количество людей получили», — отметил он, добавив, что пока привиты лишь несколько тысяч человек.

По словам Воробьева, Подмосковье в неделю получает около 1–1,2 тыс. вакцин. В первую очередь вакцинируются те, кто работает с людьми, — врачи, сотрудники МФЦ, учителя, сотрудники правоохранительных органов, водители в «Мострансавто».

В среду, 25 ноября, стало известно, что в Московской области за сутки выявили 1005 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это рекордный суточный прирост с 12 мая, когда было зафиксировано 1063 новых заболевших. Общее число зараженных в Подмосковье возросло до 105 748 человек.