Общество , 25 ноя, 19:50
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МЧС предупредило жителей Москвы о тумане и гололедице
В Москве вечером 25 ноября ожидается туман и гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.
В Троицком и Новомосковском административных округах и Зеленограде с 21:00 25 ноября по 10:00 26 ноября ожидается туман с видимостью 300–800 м, говорится в сообщении.
Более того, в столице с 19:00 25 ноября температура воздуха понизится до нуля в сторону отрицательных значений и появится гололедица.
В связи с этим в главке рекомендовали водителям автомобилей снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать опасных маневров.