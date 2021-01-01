МЧС предупредило жителей Москвы о тумане и гололедице

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В Москве вечером 25 ноября ожидается туман и гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

В Троицком и Новомосковском административных округах и Зеленограде с 21:00 25 ноября по 10:00 26 ноября ожидается туман с видимостью 300–800 м, говорится в сообщении.

Более того, в столице с 19:00 25 ноября температура воздуха понизится до нуля в сторону отрицательных значений и появится гололедица.

В связи с этим в главке рекомендовали водителям автомобилей снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать опасных маневров.