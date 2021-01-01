Синоптики предупредили москвичей о понижении давления к концу недели

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Атмосферное давление в Москве понизится к выходным, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«От 27 ноября к 28 ноября атмосферное давление понизится за сутки на 9-11 единиц», - сообщила она.

Позднякова добавила, что в понедельник, 23 ноября, атмосферное давление также было ниже нормы, однако резкого понижения не наблюдалось. По ее словам, на неделе следует ожидать колебаний атмосферного давления.

«Колебания атмосферного давления будет, оно не будет стабильным. 23 ноября магнитный фон был слабо возмущенным, отдельные возмущения возможны в последующие два дня, потом магнитное поле все-таки будет преимущественно спокойным», — отметила она.

Низкое атмосферное давление в сочетании с температурой выше нормы и высокой влажности воздуха может привести к пониженному содержанию кислорода в воздухе, сообщила Позднякова.