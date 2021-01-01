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Антикризисные меры ,  
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Эксперты оценили риски льготной ипотеки после заявления Набиуллиной

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

До кризиса на ипотечном рынке в России пока далеко, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Так эксперт прокомментировала для РБК заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллинной о рисках продления программы льготной ипотеки.

Розенцвет сравнила ситуацию на рынке недвижимости в России с ипотечным кризисом в США в 2008 году. По ее словам, для достижения подобной имевшейся там долговой нагрузки российским банкам потребовалось бы нарастить ипотечный портфель вчетверо от текущего объема — почти до 35 трлн руб. Для этого масштабы строительства нового жилья в стране должны увеличиться в три раза в течение двух лет, что вряд ли возможно, поскольку российские банки управляют риском концентрации капитала и ресурсной обеспеченностью застройщиков.

Розенцвет напомнила, что действующая программа ипотеки выгодна банкам, поскольку они получают процентный доход от выдачи ссуд и комиссионные доходы от продажи дополнительных продуктов. В случае окончания программы банки, скорее всего, повысят ставки ипотечных кредитов, чтобы поддержать маржинальность сегмента.

Однако аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова считает, что риски возникновения «ипотечного пузыря» все-таки имеются. На это могут повлиять замедление экономики, падение реальных доходов населения и рост безработицы на фоне пандемии. Однако Малюкова подчеркнула, что пока первоначальный взнос по ипотеке не опускается ниже 15% и общий ипотечный портфель банков не превышает 7% ВВП, риск возникновения «ипотечного пузыря» невелик. Эксперт также утверждает, что программа льготной ипотеки помогает банкам — их ежемесячные расходы на обслуживание обязательств снизились.

По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, для отказа от субсидирования ипотечных ставок нужна стабилизация экономики и рост доходов населения. В противном случае это может вызвать спад спроса. Отмена субсидирования не вызовет спада цен на недвижимость.

Набиуллина призвала «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки
Финансы
Эльвира Набиуллина

Генеральный директор агентства недвижимости We Know Александр Галицын считает, что доступная ипотека должна быть не временной мерой, а постоянно действующим инструментом. Программа увеличила спрос на жилье не только в Москве, но и в регионах.

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Ранее Набиуллина заявила о необходимости своевременно свернуть программу льготной ипотеки, чтобы избежать негативного влияния на доступность жилья. Рост цен на недвижимость опережает инфляцию и рост доходов населения. «Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — сказала глава ЦБ.

Программу льготной ипотеки под 6,5% запустили в России в мае для поддержки застройщиков и повышения доступности жилья. Она позволяет россиянам взять ссуду на покупку новостройки с минимальным первоначальным взносом 15% (первоначально 20%). В октябре правительство по предложению президента России Владимира Путина сохранило льготные условия для заемщиков до 1 июля 2021 года. Предполагается, что до этого времени банки выдадут ссуды на 1,85 трлн руб.

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