Эксперты оценили риски льготной ипотеки после заявления Набиуллиной

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До кризиса на ипотечном рынке в России пока далеко, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Так эксперт прокомментировала для РБК заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллинной о рисках продления программы льготной ипотеки.

Розенцвет сравнила ситуацию на рынке недвижимости в России с ипотечным кризисом в США в 2008 году. По ее словам, для достижения подобной имевшейся там долговой нагрузки российским банкам потребовалось бы нарастить ипотечный портфель вчетверо от текущего объема — почти до 35 трлн руб. Для этого масштабы строительства нового жилья в стране должны увеличиться в три раза в течение двух лет, что вряд ли возможно, поскольку российские банки управляют риском концентрации капитала и ресурсной обеспеченностью застройщиков.

Розенцвет напомнила, что действующая программа ипотеки выгодна банкам, поскольку они получают процентный доход от выдачи ссуд и комиссионные доходы от продажи дополнительных продуктов. В случае окончания программы банки, скорее всего, повысят ставки ипотечных кредитов, чтобы поддержать маржинальность сегмента.

Однако аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова считает, что риски возникновения «ипотечного пузыря» все-таки имеются. На это могут повлиять замедление экономики, падение реальных доходов населения и рост безработицы на фоне пандемии. Однако Малюкова подчеркнула, что пока первоначальный взнос по ипотеке не опускается ниже 15% и общий ипотечный портфель банков не превышает 7% ВВП, риск возникновения «ипотечного пузыря» невелик. Эксперт также утверждает, что программа льготной ипотеки помогает банкам — их ежемесячные расходы на обслуживание обязательств снизились.

По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, для отказа от субсидирования ипотечных ставок нужна стабилизация экономики и рост доходов населения. В противном случае это может вызвать спад спроса. Отмена субсидирования не вызовет спада цен на недвижимость.