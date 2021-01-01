Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой в президентских выборах в США. Об этом сообщает «Синьхуа».

Китайский лидер отметил, что здоровое и устойчивое развитие американо-китайских отношений не только соответствует интересам народов двух стран, но также отражает общие ожидания международного сообщества. «Мы надеемся, что обе стороны будут поддерживать дух бесконфликтности, неконфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель председателя КНР Ван Цишань направил поздравления кандидату в вице-президенты Камале Харрис.

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