RTVI назвал размер выписанного Шнуровым штрафа Канделаки за интервью

Тина Канделаки (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Размер штрафа генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки за то, что она в интервью с секретарем генсовета «Единой России» с Андреем Турчаком не задала вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина, составил 98 060 руб. Об этом РБК сообщила PR-менеджер RTVI Ольга Краснова.

«Мы сократили выплату Тине Канделаки на 98 060 рублей», — сказала представитель телеканала.

Краснова пояснила, что редакционная позиция канала подразумевает всестороннее освещение темы и предоставление площадки для всех мнений, относящихся к вопросу. «В списке вопросов, которые были подготовлены для программы «Спецгость» с Андреем Турчаком, был вопрос о покушении на Олега Кашина. Тина Канделаки его не задала. Поэтому генпродюсер канала (Сергей Шнуров. — РБК) принял решение сократить ей выплату», — сообщила Краснова.

В свою очередь Канделаки назвала штраф цензурой. В разговоре с РБК она высказала мнение, что журналист сам должен принимать решение, какие вопросы он задает, и нести за них ответственность. «В современном мире такое уже, казалось, и невозможно было представить. Но цензура — часть телевидения. Пусть и такого, как RTVI», — сказал Канделаки.



Интервью с Андреем Турчаком вышло в эфир RTVI 29 октября. В ходе программы Канделаки спросила его: «Все знают историю журналиста Кашина, который вас оскорбил, будь вот тогда этот закон об ответственности за оскорбления — вы бы просто подали в суд?» На это Турчак ответил, что «допускает» такую возможность.