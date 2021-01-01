Автомобиль генконсульства Литвы сбил человека на переходе в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль с дипломатическими номерами генерального консульства Литвы сбил женщину на пешеходном переходе. О ДТП сообщают источники ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса».

Собеседник ТАСС указал, что пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. «ДТП произошло сегодня около 09:00 мск», — уточнил он.

По данным «РИА Новости», человека сбили на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Источник «Интерфакса» передал, что женщину госпитализировали, по информации петербургской «Фонтанки», ей 32 года.

Кто управлял автомобилем, пока точно неизвестно. «Фонтанка» пишет, что за рулем, предварительно, мог быть советник-посланник литовской дипломатической миссии Эрнестас Мицкус. По сообщению издания, он не скрылся с места аварии и встретился с сотрудниками дорожной полиции.