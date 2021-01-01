В Чехии умерла сообщившая о вводе войск стран Варшавского договора диктор

Камила Моучкова (Фото: london.czechcentres.cz)

Диктор радио и телевидения Камила Моучкова, которая в ночь на 21 августа 1968 года рассказала о вводе войск стран Варшавского договора в Чехословакию, умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщается на сайте чешского телевидения (ČT).

«Камила Моучкова умерла. Она была одной из первых телеведущих Чехословакии и Европы. В 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора, она вела антиоккупационные передачи, а затем столкнулась с преследованием», — сообщает телеканал.

В то время, когда Моучкова объявляла о вторжении советских войск, на нее были нацелены автоматы. Она вела программу до тех пор, пока передатчики не были отключены.

Камила Моучкова родилась в 1928 году в семье журналиста и главного редактора официальной газеты чешских коммунистов Rudé právo («Красное право») Вилема Нового. После Второй мировой войны Моучкова окончила консерваторию. В начале 1950-х ее родителей репрессировали.