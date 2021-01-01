Песков заявил об отсутствии переоценки Катынского расстрела

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Россия не меняла за последнее время свою позицию по поводу расстрела в 1940 году пленных офицеров польской армии в Катынском лесу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет повода для каких-то дискуссий в данном случае. Мне неизвестно о том, что имели место какие-то переоценки», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление польской стороны о попытках Москвы пересмотреть оценки Катынской трагедии.

Посольство Польши в России ранее сообщило, что российские представители пытаются исказить факты, касающиеся расстрела. По мнению польской стороны, выступающие на прошедшей исторической конференции в Тверской области пытались представить события так, чтобы скрыть вину советского НКВД в произошедшем.

В частности, посольство указало, что депутат Государственной думы Алексей Чепа предложил отменить документ от 26 ноября 2010 года, в котором подтверждалась ответственность СССР за эти события.