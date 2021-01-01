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Песков заявил об отсутствии переоценки Катынского расстрела

Фото:Czarek Sokolowski / AP
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Россия не меняла за последнее время свою позицию по поводу расстрела в 1940 году пленных офицеров польской армии в Катынском лесу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет повода для каких-то дискуссий в данном случае. Мне неизвестно о том, что имели место какие-то переоценки», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление польской стороны о попытках Москвы пересмотреть оценки Катынской трагедии.

Посольство Польши в России ранее сообщило, что российские представители пытаются исказить факты, касающиеся расстрела. По мнению польской стороны, выступающие на прошедшей исторической конференции в Тверской области пытались представить события так, чтобы скрыть вину советского НКВД в произошедшем.

Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу
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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

В частности, посольство указало, что депутат Государственной думы Алексей Чепа предложил отменить документ от 26 ноября 2010 года, в котором подтверждалась ответственность СССР за эти события.

Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Польша зачастую предвзято и враждебно относится к общей с Россией истории. «К сожалению, польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность», — сказал пресс-секретарь.

Катынское преступление — собирательный термин, обозначающий серию расстрелов весной 1940 года почти 22 тыс. поляков. Они были казнены по решению Политбюро ЦК ВКП(б). Среди погибших более 14,5 тыс. человек были военнопленными Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей НКВД. После того как спустя год тела были обнаружены, правительство СССР заявило, что военнопленные были расстреляны немцами.

Советский Союз признал вину только в апреле 1990 года. Государственная дума России 26 ноября 2010-го приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором говорится, что «Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей».

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