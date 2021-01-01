СМИ сообщили о задержании вымогавших у Тарзана 2 млн руб. женщин

Сергей Глушко (Тарзан) (Фото: tarzan___official / Instagram)

В Москве задержали двух женщин, которые вымогали 2 млн руб. у Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Об этом сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, женщины угрожали Тарзану распространить порочащие его сведения. РЕН ТВ уточняет, что шантаж велся по переписке, речь шла о компрометирующих фото и видео. Мужчина обратился в полицию.

Одну из женщин задержали во время оперативного эксперимента в московском ресторане при передаче требуемых денег. Ее напарницу задержали позже, в Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК («Вымогательство»). После допроса подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.