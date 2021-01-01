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СМИ сообщили о задержании вымогавших у Тарзана 2 млн руб. женщин

Сергей Глушко (Тарзан)
Сергей Глушко (Тарзан) (Фото: tarzan___official / Instagram)

В Москве задержали двух женщин, которые вымогали 2 млн руб. у Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Об этом сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, женщины угрожали Тарзану распространить порочащие его сведения. РЕН ТВ уточняет, что шантаж велся по переписке, речь шла о компрометирующих фото и видео. Мужчина обратился в полицию.

Одну из женщин задержали во время оперативного эксперимента в московском ресторане при передаче требуемых денег. Ее напарницу задержали позже, в Подмосковье.

Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК («Вымогательство»). После допроса подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не обладают информацией по этому вопросу.

Тарзан вымогательство шантаж задержание новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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