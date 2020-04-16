Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство

Полковника и еще одного офицера задержали после того, как в полицию за помощью обратился бизнесмен, заявивший, что от него требуют выплатить «за покровительство» около 20 млн руб.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заместитель начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковник Альберт Кудряшов был задержан оперативниками уголовного розыска Истринского района Московской области, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, полковника и еще одного офицера задержали после того, как в полицию за помощью обратился бизнесмен, заявивший, что от него требуют выплатить «за покровительство» 18 млн руб.

Источник РБК в центральном аппарате МВД подтвердил задержание.

В пресс-службе Истринского городского суда Московской области «РИА Новости» сообщили, что суд уже вынес решение об аресте Кудряшова.

«Истринский городской суд Московской области сегодня удовлетворил ходатайство следствия об избрании Альберту Кудряшову и еще одному фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.