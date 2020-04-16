Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство
Заместитель начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковник Альберт Кудряшов был задержан оперативниками уголовного розыска Истринского района Московской области, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, полковника и еще одного офицера задержали после того, как в полицию за помощью обратился бизнесмен, заявивший, что от него требуют выплатить «за покровительство» 18 млн руб.
Источник РБК в центральном аппарате МВД подтвердил задержание.
В пресс-службе Истринского городского суда Московской области «РИА Новости» сообщили, что суд уже вынес решение об аресте Кудряшова.
«Истринский городской суд Московской области сегодня удовлетворил ходатайство следствия об избрании Альберту Кудряшову и еще одному фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказал собеседник агентства.
Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.