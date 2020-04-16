Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
Организаторы объявили о переносе фестиваля «Кинотавр» на осень Технологии и медиа, 14:29 Федерация лыжных гонок России утвердила состав сборной на следующий сезон Спорт, 14:27 Глава МЭР оценил общую стоимость мер по борьбе с кризисом в ₽2 трлн Экономика, 14:25 Девять книг, которые помогут «подтянуть» ваше экологическое сознание Зеленая экономика, 14:23  В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета Общество, 14:13 Рост цен на зерно и спроса на удобрения: главное в сельском хозяйстве Pro, 14:01 Zoom Talks с Надеждой Грошевой. Образование, стиль жизни и хобби Конференции, 14:01 Штраф 300 000 рублей: в зоне риска все автомобилисты Авто, 13:57 Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса Общество, 13:57 Кремль не увидел нарушений закона в словах Кадырова о «Новой газете» Политика, 13:55 Песков предложил дождаться решения президента о переносе парада Победы Общество, 13:53 Ажиотажный спрос на гречку увеличил в марте средний чек «Пятерочек» Бизнес, 13:47 Кремль предложил мэрии Москвы и МВД «вынести уроки» после ввода пропусков Общество, 13:46 СМИ узнали о планах «Тоттенхэма» продать права на название арены Спорт, 13:43
Общество ,  
0 

Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство

Полковника и еще одного офицера задержали после того, как в полицию за помощью обратился бизнесмен, заявивший, что от него требуют выплатить «за покровительство» около 20 млн руб.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заместитель начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковник Альберт Кудряшов был задержан оперативниками уголовного розыска Истринского района Московской области, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, полковника и еще одного офицера задержали после того, как в полицию за помощью обратился бизнесмен, заявивший, что от него требуют выплатить «за покровительство» 18 млн руб.

Источник РБК в центральном аппарате МВД подтвердил задержание.

В пресс-службе Истринского городского суда Московской области «РИА Новости» сообщили, что суд уже вынес решение об аресте Кудряшова.

«Истринский городской суд Московской области сегодня удовлетворил ходатайство следствия об избрании Альберту Кудряшову и еще одному фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что задержаны были двое подозреваемых, а полученная от них информация дала основания для начала доследственной проверки в отношении Кудряшова.

«В отношении руководящего сотрудника одного из оперативных подразделений Росгвардии проводится доследственная проверка по заявлению предпринимателя, обратившегося в полицию Истринского района Московской области», — сказал один из собеседников агентства.

По данным ТАСС, материалы уголовного дела переданы в военные следственные органы Следственного комитета (СК). В пресс-службе управления СК по Московской области РБК заявили, что не располагают материалами данного уголовного дела.

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
При участии: Дмитрий Серков
Теги: Росгвардия, вымогательство
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter