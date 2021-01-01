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Трое военнослужащих погибли при ракетной атаке по Дамаску

Трое военнослужащих погибли, еще один был ранен в результате ракетной атаки со стороны Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщает Минобороны Сирии.

По данным военного ведомства, обстрел начался около 03.11 по местному времени (04.11 мск) со стороны Голанских высот. Силы ПВО Сирии сбили несколько ракет.

Армия Израиля в Twitter подтвердила факт нанесения ударов по целям на территории Сирии. Как сообщают израильские военные, это было сделано в ответ на установку Сирией и Ираном нескольких самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа» на Голанских высотах.

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«Только что нанесли удары по целям иранских сил «Кудс» и сирийских вооруженных сил. Мы готовы действовать против иранского укрепления в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее в сирийской провинции Дераа неизвестные заложили взрывное устройство на пути следования российского патруля. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, в результате взрыва незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр». Среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Сирия авиаудар Дамаск
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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