В библиотеке Кембриджа спустя 20 лет обнаружили пропажу рукописей Дарвина

Из архива библиотеки Кембриджского университета 20 лет назад украли две рукописи натуралиста и основоположника эволюционной биологии Чарльза Дарвина. Пропажу экспонатов обнаружили только сейчас. Об этом сообщила газета The Guardian.

Среди пропавших записей был авторский рисунок ученого «Древо жизни» 1837 года. Когда в конце 2000 года документы пропали, сотрудники библиотеки решили, что их просто положили не на ту полку. Когда стало ясно, что рукописей нет в архиве, руководство библиотеки сообщило в полицию, которая уведомила о происшествии Интерпол.

«Мои предшественники искренне верили, что они [рукописи] были поставлены на не те полки, и долгие годы искали их», — рассказала директор библиотечной службы Кембриджского университета Джессика Гарднер.

Она также пояснила, что сейчас средства безопасности намного совершеннее и о подобных инцидентах сразу сообщают в полицию.