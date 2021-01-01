В библиотеке Кембриджа спустя 20 лет обнаружили пропажу рукописей Дарвина
Среди пропавших записей был авторский рисунок ученого «Древо жизни» 1837 года. Когда в конце 2000 года документы пропали, сотрудники библиотеки решили, что их просто положили не на ту полку. Когда стало ясно, что рукописей нет в архиве, руководство библиотеки сообщило в полицию, которая уведомила о происшествии Интерпол.
«Мои предшественники искренне верили, что они [рукописи] были поставлены на не те полки, и долгие годы искали их», — рассказала директор библиотечной службы Кембриджского университета Джессика Гарднер.
Она также пояснила, что сейчас средства безопасности намного совершеннее и о подобных инцидентах сразу сообщают в полицию.