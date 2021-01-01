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В библиотеке Кембриджа спустя 20 лет обнаружили пропажу рукописей Дарвина

Из архива библиотеки Кембриджского университета 20 лет назад украли две рукописи натуралиста и основоположника эволюционной биологии Чарльза Дарвина. Пропажу экспонатов обнаружили только сейчас. Об этом сообщила газета The Guardian.

Среди пропавших записей был авторский рисунок ученого «Древо жизни» 1837 года. Когда в конце 2000 года документы пропали, сотрудники библиотеки решили, что их просто положили не на ту полку. Когда стало ясно, что рукописей нет в архиве, руководство библиотеки сообщило в полицию, которая уведомила о происшествии Интерпол.

«Мои предшественники искренне верили, что они [рукописи] были поставлены на не те полки, и долгие годы искали их», — рассказала директор библиотечной службы Кембриджского университета Джессика Гарднер.

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Фото:Piroschka Van De Wouw / Reuters

Она также пояснила, что сейчас средства безопасности намного совершеннее и о подобных инцидентах сразу сообщают в полицию.

Проректор Кембрджского университета Стивен Туп заявил, что сейчас руководство надеется найти пропавшие документы в том числе, благодаря вниманию общественности. В связи с этим, он попросил всех, кто располагает какой-то информацией о местонахождении рукописей сообщить об этом по электронной почте университета manuscriptappeal@lib.cam.ac.uk.

В марте 2020 года из музейного комплекса «Зингер» в Нидерландах неизвестные украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнене весной», написанную в 1884 году. На ней изображен сад голландской церкви в Нюэнене, где отец художника был викарием.

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