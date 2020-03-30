В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Из музейного комплекса «Зингер» в Нидерландах неизвестные украли картину Винсента Ван Гога. Об этом сообщает газета NL Times со ссылкой на представителей музея.

Речь идет о полотне «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнене весной», написанном постимпрессионистом в 1884 году. На картине изображен сад голландской церкви в Нюэнене, где отец Ван Гога был викарием. Музей «Зингер», расположенный в городе Ларен на северо-востоке страны, взял ее в аренду у Гронингенского музея.

Произведение было украдено ранним утром 30 марта около 3:15 по местному времени (4:15 мск). Преступники взломали стеклянную дверь. Их разыскивают.