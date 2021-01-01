В Белом доме Трамп помиловал двух индеек

Накануне Дня благодарения действующий президент США Дональд Трамп по традиции помиловал пару индеек. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Церемония прошла в Розовом саду. В ней также приняли участие супруга и дети президента. В этом году помилованных птиц звали Кукуруза и Початок.

«В ходе закрытого голосования американцы выбрали Кукурузу, птицу весом 42 фунта (19 кг) из Айовы, в качестве лауреата этого года», — говорится в сообщении.

Традиция преподнесения американскому президенту индейки в честь Дня благодарения родилась в 1940-х годах. Тогда основатель национальной федерации индеек Чарльз Уомплер подарил птицу 33 президенту страны Гарри Трумэну. Однако обычай помилования берет начало только с 1989 года, когда президент Джордж Буш-старший впервые официально помиловал птицу, послушав пикетирующих активистов за права животных.