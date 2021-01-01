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Общество ,  
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Прокуратура начала проверку после захвата шестерых детей в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку работы органов профилактики после инцидента с захватом мужчиной шестерых детей в заложники в квартире в Колпинском районе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

«Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики, а также поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по пп. «г», » д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — говорится в сообщении.

Знакомые сообщили детали о взявшем детей в заложники в Петербурге
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

По данным агентства, на место происшествия по поручению прокурора города Сергея Литвиненко прибыл прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Именно он убедил мужчину сдаться полиций и отпустить детей. Сейчас их осматривают медики. По первичной оценке, у некоторых детей зафиксированы ссадины. Кроме того, у них обнаружены признаки ОРВИ, в том числе повышенная температура.

О том, что шестеро несовершеннолетних взяты в заложники в Санкт-Петербурге стало известно 24 ноября. Их отец выгнал из квартиры свою жену и мать детей, забаррикадировался в квартире и угрожал убийством. После того, как он отпустил заложники, его задержали полицейские.

Как сообщается на официальной странице администрации Колпинского района во «ВКонтакте», задержанного зовут Денис Бельтюков, ему 38 лет. По данным администрации, причиной конфликта стала ревность.

дети заложники Санкт-Петербург Прокуратура проверка
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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Захват детей в заложники в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж
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Захвативший детей в заложники в Петербурге мужчина сдался полиции
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