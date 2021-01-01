Прокуратура начала проверку после захвата шестерых детей в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку работы органов профилактики после инцидента с захватом мужчиной шестерых детей в заложники в квартире в Колпинском районе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

«Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики, а также поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по пп. «г», » д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на место происшествия по поручению прокурора города Сергея Литвиненко прибыл прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Именно он убедил мужчину сдаться полиций и отпустить детей. Сейчас их осматривают медики. По первичной оценке, у некоторых детей зафиксированы ссадины. Кроме того, у них обнаружены признаки ОРВИ, в том числе повышенная температура.

О том, что шестеро несовершеннолетних взяты в заложники в Санкт-Петербурге стало известно 24 ноября. Их отец выгнал из квартиры свою жену и мать детей, забаррикадировался в квартире и угрожал убийством. После того, как он отпустил заложники, его задержали полицейские.