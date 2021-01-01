На Ямале выбросившую внучку из окна женщину приговорили к 8,5 года тюрьмы

На Ямале Лабытнангский городской суд приговорил местную жительницу, выкинувшую из окна квартиры 11-месячную внучку, к тюремному заключению. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

Следователи установили, что женщина выбросила из окна внучку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На улице было минус восемь градусов, а девочка не была одета в верхнюю одежду.

Ребенок получил только кровоподтек на правой голени, девочка не погибла благодаря мягкому снежному покрову и своевременно оказанной медицинской помощи.

Женщина, стремясь уйти от ответственности, заверяла, что не помнит обстоятельства случившегося, однако гособвинению удалось опровергнуть ее доводы.