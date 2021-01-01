В Дагестане мужчина подорвался на гранате при задержании силовиками

В Дагестане подозреваемый в убийстве подорвался на гранате при попытке правоохранителей задержать его. Об этом сообщает ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, силовики приехали задерживать ранее отбывавшего наказание жителя республики. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом, где она взорвалась.

По данным «РИА Новостей», инцидент произошел в селе Шава Цумадинского района. В то же время источник ТАСС сообщил, что это случилось на окраине села Бабаюрт. В результате прошествия никто из силовиков не пострадал.

В пресс-службе МВД Дагестана РБК сказали, что пока не располагают информацией.

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