Прокуроры проверят данные о мытье туалетов воспитанниками детсада Томска

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В Томске прокуратура проверит размещенную в Сети информацию о принудительном привлечении детей в одном из детских садов к мытью полов и уборке туалетов. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Районная прокуратура проверит исполнение детским садом законодательства об образовании и даст правовую оценку соблюдению прав воспитанников и обязанностей работников учреждения, после чего примет решение о мерах прокурорского реагирования.

Как передает местное агентство vtomske.ru, родители детей, посещающих детский сад № 39 в Томске, написали в соцсетях, что няня одной из групп заставляла детей мыть унитазы и полы в туалете. По их словам, таким образом она наказывала детей за плохое поведение. Родители настаивают на увольнении работника.

И.о. заведующей детсада Светлана Сукотнова сообщила агентству, что сейчас в учреждении проводится внутренняя проверка, а также встречи и переговоры с родителями.