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Детский сад уволил воспитателя, который приклеил скотч на лицо ребенка

sadstrana.ru
sadstrana.ru (Фото: Детский сад «Маленькая страна»)

Помощник воспитателя детского сада, наклеивший скотч на лицо ребенка, был уволен. Об этом РБК сообщила директор детского сада «Маленькая страна» Ольга Полякова.

«Это некорректное поведение для человека, работающего с детьми, и я этого человека уволила после случившегося, но по сути никакого зверства там не было, это была не очень уместная игра», — заявила она.

Полякова отметила, что конфликт между воспитателем произошел в игровой форме. «Ребенок говорил плохие слова, преподаватель сказала, что заклеит ему рот, он сказал, что так и быть, пусть она ему его заклеит, но он продолжит ругаться, после чего она приклеила эту ленту сантиметровую ему на лицо и сразу отклеила», — добавила директор детского сада.

В то же время, Полякова осудила воспитательницу за некорректное поведение.

«Да, преподаватель повела себя некорректно, поддалась на провокацию, но все-таки это была игровая форма», — добавила она.

6 ноября Прокуратура Липецкой области сообщила на своем сайте о проведении проверки из-за жалобы матери одного из воспитанников детского сада. По информации ведомства, инцидент произошел в августе, когда помощник воспитателя в «воспитательных целях» заклеила ребенку рот клейкой лентой.

В результате проверки в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Штраф составил 10 тыс. руб.

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«Кроме того, по данному факту территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ход расследования взят прокуратурой на контроль», — добавляется в сообщении.

18 октября Следственный комитет Москвы начал проверку после того как сотрудники детского сада обнаружили на теле 4-летней девочки побои. Позже ребенок признался, что дома его сильно бьют родители. Сотрудники детского сада передали эту информацию полицейским.

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