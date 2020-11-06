Детский сад уволил воспитателя, который приклеил скотч на лицо ребенка

sadstrana.ru (Фото: Детский сад «Маленькая страна»)

Помощник воспитателя детского сада, наклеивший скотч на лицо ребенка, был уволен. Об этом РБК сообщила директор детского сада «Маленькая страна» Ольга Полякова.

«Это некорректное поведение для человека, работающего с детьми, и я этого человека уволила после случившегося, но по сути никакого зверства там не было, это была не очень уместная игра», — заявила она.

Полякова отметила, что конфликт между воспитателем произошел в игровой форме. «Ребенок говорил плохие слова, преподаватель сказала, что заклеит ему рот, он сказал, что так и быть, пусть она ему его заклеит, но он продолжит ругаться, после чего она приклеила эту ленту сантиметровую ему на лицо и сразу отклеила», — добавила директор детского сада.

В то же время, Полякова осудила воспитательницу за некорректное поведение.

«Да, преподаватель повела себя некорректно, поддалась на провокацию, но все-таки это была игровая форма», — добавила она.