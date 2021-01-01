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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 59 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в мире с начала пандемии зафиксировано 59 106 877 случаев заболевания COVID-19, умерли 1 395 176 человек.

ВОЗ заявила о риске «растоптать» бедных и уязвимых в погоне за вакциной
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Тедрос Гебрейесус

По числу зараженных и умерших лидируют США, где зарегистрировано более 12,4 млн случаев заражения, умерли свыше 257,6 тыс. человек. На втором и третьем местах по числу случаев COVID-19 находятся Индия (более 9,1 млн) и Бразилия (свыше 6 млн), тогда как по числу смертей второе место занимает Бразилия (169,4 тыс.), а третье — Индия (133,7 тыс.).

Четвертое место по числу заболевших COVID-19 занимает Франция (2,1 млн), на пятом — Россия (свыше 2 млн). По числу умерших на четвертом и пятом местах Мексика (101,6 тыс.) и Великобритания (55,3 тыс.).

По последним данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране с начала эпидемии выявлено 2 114 502 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 36 540 человек, выздоровели 1 611 445.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<100 000
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Источник: JHU
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