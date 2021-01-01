Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 59 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в мире с начала пандемии зафиксировано 59 106 877 случаев заболевания COVID-19, умерли 1 395 176 человек.

По числу зараженных и умерших лидируют США, где зарегистрировано более 12,4 млн случаев заражения, умерли свыше 257,6 тыс. человек. На втором и третьем местах по числу случаев COVID-19 находятся Индия (более 9,1 млн) и Бразилия (свыше 6 млн), тогда как по числу смертей второе место занимает Бразилия (169,4 тыс.), а третье — Индия (133,7 тыс.).

Четвертое место по числу заболевших COVID-19 занимает Франция (2,1 млн), на пятом — Россия (свыше 2 млн). По числу умерших на четвертом и пятом местах Мексика (101,6 тыс.) и Великобритания (55,3 тыс.).