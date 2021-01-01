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Выборы президента США ,  
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Штат Мичиган утвердил победу Байдена на выборах

Счетная комиссия штата Мичиган утвердила победу на кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, сообщает CNN.

В комиссию входят четыре человека — двое демократов и двое республиканцев. Один из представителей Республиканской партии присоединился к демократам, подтвердившим результаты выборов. Таким образом, Байден получает в Мичигане 16 голосов выборщиков.

Представитель Байдена, комментируя результаты, отметил, что демократ «убедительно выиграл» в штате более чем с 150 тыс. голосов — в 14 раз больше, чем его соперник Дональд Трамп в 2016 году.

В команде Трампа, в свою очередь, заявили, что борьба еще не закончена. «Мы собираемся продолжить борьбу с фальсификацией выборов по всей стране, поскольку мы боремся за подсчет всех законных голосов. Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты будут справедливыми и законными», — отметила юрисконсульт Дженна Эллис.

Трамп не признает победу на выборах своего соперника Байдена и заявлял о намерении оспорить результаты в суде. В то же время американские СМИ отдали победу Байдену, который, по их мнению, получает более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания.

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19 ноября штаб Трампа отозвал иск по результатам голосования в штате Мичиган. Команда подавала несколько исков, о каком именно идет речь, не уточняется. Один из них касался нарушений при подсчете голосов, о которых заявили в штабе нынешнего президента США. Два иска отклонил сам суд. По информации Fox News, в Мичигане у Байдена 50,6% голосов, а у Трампа — 47,9%.

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Ручной пересчет голосов в штате Джорджия также подтвердил победу Байдена. Однако команда Трампа потребовала подсчитать их заново. Как сообщает Reuters, в штате пересчитают голоса с помощью сканера, подсчет должен завершится в полночь 2 декабря.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. 14 декабря должна проголосовать коллегия выборщиков.

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