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В испанском аэропорту загорелся двухэтажный Boeing

В испанском аэропорту Кастельон загорелся 15-метровый самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways, сообщается в Twitter аэропорта.

Пожар возник 23 ноября днем в передней части двухэтажного лайнера. На распространенном видео из кабины пилотов вырываются клубы черного дыма. На стоянке в аэропорту вспыхнул самолет, который должны были утилизировать.

Пожар уже потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

RT сообщает, что другой самолет, стоящий рядом с горящим лайнером и также предназначенный для утилизации, отбуксировали.

British Airways откажется от самолетов Boeing 747 из-за пандемии
Общество
Фото:Toby Melville / Reuters

В июле British Airways заявила, что вынуждена отказаться от Boeing 747, прозванных «королевами неба», из-за пандемии коронавируса. Всего в парке авиакомпании находился 31 самолет этой модели. British Airways — крупнейший оператор Boeing 747.

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