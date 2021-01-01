В испанском аэропорту загорелся двухэтажный Boeing

В испанском аэропорту Кастельон загорелся 15-метровый самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways, сообщается в Twitter аэропорта.

Пожар возник 23 ноября днем в передней части двухэтажного лайнера. На распространенном видео из кабины пилотов вырываются клубы черного дыма. На стоянке в аэропорту вспыхнул самолет, который должны были утилизировать.

Пожар уже потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

RT сообщает, что другой самолет, стоящий рядом с горящим лайнером и также предназначенный для утилизации, отбуксировали.