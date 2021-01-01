Депздрав отреагировал на критику переболевшего COVID-19 москвича
Департамент здравоохранения Москвы провел проверку в связи с публикацией на сайте РБК под названием «Подошел уже к грани»: история человека, победившего коронавирус».
Учитель истории Максим Степенин рассказал РБК о том, как он переболел коронавирусом. Мужчина перенес инфекцию в тяжелой форме. У него были наполовину поражены легкие. Учитель пожаловался на некоторые проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться во время болезни.
«В первую очередь необходимо отметить, что информация главного героя о том, что в поликлиники нет смысла звонить, представлена некорректно», — заявили в депздраве.
Там пояснили, что осенью и зимой увеличивается число обращений, связанных с сезонными заболеваниями. «При увеличении нагрузки на кол-центры медицинских организаций, к работе могут привлекаться дополнительные операторы. Непосредственно в день обращения обслуживается 95% принятых вызовов, оставшиеся вызовы обслуживаются на следующий день», — сообщили в департаменте.
Там также назвали не соответствующей действительности информацию о том, что у врачей нет средств индивидуальной защиты. Медики обеспечены необходимым количеством средств защиты, а их использование контролируется, заявили в ведомстве.
«С врачом будет проведен дополнительный инструктаж о важности использования средств индивидуальной защиты, если инцидент будет подтвержден, — заверили в депздраве.
Кроме того, в ведомстве отметили, что больного госпитализируют в том случае, если есть медицинские показания. «В первом случае бригада предложила госпитализацию, от которой пациент отказался. На следующий день к пациенту вышел врач поликлиники и провел необходимый осмотр», — рассказали там.
В департаменте сообщили, что через день пациент вызвал скорую. После осмотра его доставили в амбулаторный КТ-центр, где обследовали. Мужчине выдали все необходимые лекарства. «Показаний для госпитализации на тот момент выявлено не было. В тот же день бригада скорой помощи приезжала к пациенту еще раз, вызов не был связан с основным заболеванием», — добавили в ведомстве. Спустя два дня пациента доставили в больницу в связи с наличием показаний.
В беседе с РБК Степенин рассказал, что первые симптомы — температура — у него появились в поездке на север страны. По его словам, по возвращении в Москву он решил сначала обратиться в поликлинику, однако туда было «бесполезно звонить», так как никто не брал трубку. Когда учитель первый раз вызвал скорую, от госпитализации он отказался. А затем, рассказал Степенин, в больницу его уже не забрали, заявив, что «теперь в больницу не возят». Как ему пояснили, он не относится к группе риска. «Вот когда начнете задыхаться — это прям их слова, — посинеете, упадете, вот тогда вас заберут в больницу», — сказал Степенин. В конечном итоге его госпитализировали, в больнице он провел более двух недель.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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