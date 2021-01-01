Депздрав отреагировал на критику переболевшего COVID-19 москвича

Там также назвали не соответствующей действительности информацию о том, что у врачей нет средств индивидуальной защиты. Медики обеспечены необходимым количеством средств защиты, а их использование контролируется, заявили в ведомстве.

«С врачом будет проведен дополнительный инструктаж о важности использования средств индивидуальной защиты, если инцидент будет подтвержден, — заверили в депздраве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что больного госпитализируют в том случае, если есть медицинские показания. «В первом случае бригада предложила госпитализацию, от которой пациент отказался. На следующий день к пациенту вышел врач поликлиники и провел необходимый осмотр», — рассказали там.

В департаменте сообщили, что через день пациент вызвал скорую. После осмотра его доставили в амбулаторный КТ-центр, где обследовали. Мужчине выдали все необходимые лекарства. «Показаний для госпитализации на тот момент выявлено не было. В тот же день бригада скорой помощи приезжала к пациенту еще раз, вызов не был связан с основным заболеванием», — добавили в ведомстве. Спустя два дня пациента доставили в больницу в связи с наличием показаний.

В беседе с РБК Степенин рассказал, что первые симптомы — температура — у него появились в поездке на север страны. По его словам, по возвращении в Москву он решил сначала обратиться в поликлинику, однако туда было «бесполезно звонить», так как никто не брал трубку. Когда учитель первый раз вызвал скорую, от госпитализации он отказался. А затем, рассказал Степенин, в больницу его уже не забрали, заявив, что «теперь в больницу не возят». Как ему пояснили, он не относится к группе риска. «Вот когда начнете задыхаться — это прям их слова, — посинеете, упадете, вот тогда вас заберут в больницу», — сказал Степенин. В конечном итоге его госпитализировали, в больнице он провел более двух недель.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <10 000 0 <20 000 0 <30 000 0 от 30 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что чаще других COVID-19 болеют граждане в возрасте от 30 до 64 лет. Большинство — работающие.