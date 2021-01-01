ФСИН сообщила о попытке нападения при обыске в «Матросской тишине»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В московском СИЗО «Матросская тишина» арестанты во время планового обыска попытались напасть на сотрудника изолятора. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН.

«21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска. Сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения», — заявили там.

В ведомстве отметили, что все участники конфликта были осмотрены медицинскими работниками, никто из них не получил телесных повреждений и не нуждается в медицинской помощи. «В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы», — добавили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

16 ноября Главное управление ФСИН России по Кемеровской области сообщило, что проведет проверку после того как в Интернете появилось видео конфликта с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области.