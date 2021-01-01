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ФСИН сообщила о попытке нападения при обыске в «Матросской тишине»

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В московском СИЗО «Матросская тишина» арестанты во время планового обыска попытались напасть на сотрудника изолятора. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН.

«21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска. Сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения», — заявили там.

В ведомстве отметили, что все участники конфликта были осмотрены медицинскими работниками, никто из них не получил телесных повреждений и не нуждается в медицинской помощи. «В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы», — добавили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

16 ноября Главное управление ФСИН России по Кемеровской области сообщило, что проведет проверку после того как в Интернете появилось видео конфликта с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области.

Издание «Тайга.Инфо» сообщает, что на видеозаписи, опубликованной в телегарамм-канале «Инцидент.Кузбасс» показана перепалка, произошедшая в одном из магазинов между тремя мужчинами в форме ФСИН и продавщицей. На видео мужчины в форме оскорбляли женщину, а потом устроили потасовку с одним из посетителей магазина, назвавшим себя ее мужем. Часть с самой дракой на видео не попала.

ФСИН нападение «Матросская Тишина» новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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