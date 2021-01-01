Раненого в Карабахе российского офицера доставили на лечение в Баку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 75,76 (-0,25) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 89,93 (-0,33) Инвестиции, 13:50
Нове-Место примет этап Кубка мира по биатлону вместо Пекина Спорт, 19:26 «Химки» обыграли «Уфу» в завершающем первый круг матче чемпионата Спорт, 19:24 Курс Ethereum поднялся выше $600 впервые с мая 2018 года Крипто, 19:14 Кандидат в преемники Чубайса, налог на зарплаты. Главные новости РБК Общество, 19:13 Суд арестовал обвиняемого в перевозке смертницы полковника МВД Общество, 19:09 Toyota обновила седан Camry для Европы Авто, 19:03 В Москве умерла правозащитница и журналистка Лидия Графова Общество, 19:00 Уволенный из РЖД глава «Локомотива» высказался о своем будущем в клубе Спорт, 18:52 Раненого в Карабахе российского офицера доставили на лечение в Баку Общество, 18:51 Как устроено экологическое просвещение в Москве РБК и ДПиООС, 18:48 Акции Tesla обновили исторический максимум Инвестиции, 18:47 Geely объявила дату начала продаж в России нового купе-кроссовера Авто, 18:43 Боярский назвал единственным выходом для РФС поиск нового тренера сборной Спорт, 18:33 Globe Soccer Awards раскрыл имена претендентов на звание «Футболист века» Спорт, 18:31
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Раненого в Карабахе российского офицера доставили на лечение в Баку

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время работ по разминированию в Нагорном Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время работ по разминированию в Нагорном Карабахе (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Ранения офицера из контингента российских миротворцев, пострадавшего при подрыве мины в Нагорном Карабахе, не угрожают его жизни, военного перевезли в Баку. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает «РИА Новости».

«Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — уточняется в сообщении.

Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Мина сработала в Тертерском районе около населенного пункта Мадагиз, где международная группа вела поиски погибших для обмена телами. В нее входят российские миротворцы, азербайджанские военные, сотрудники МЧС Нагорного Карабаха и члены Международного комитета Красного Креста.

Кроме россиянина пострадали четыре сотрудника МЧС, погиб азербайджанский офицер.

Российские военные примут участие в разминировании местности в Карабахе
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные примут участие в разминировании местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе. Специалисты Международного противоминного центра Минобороны прибыли в Ереван 23 ноября.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»

Миротворцы из России, согласно мирному соглашению, будут находиться в регионе пять лет. К концу ноября российские части будут полностью развернуты в Карабахе. Всего в регион перебросили 1 960 человек и 552 единицы техники.

Беженцы возвращаются в Степанакерт. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Минобороны Нагорный Карабах пострадавшие миротворцы
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Материалы по теме
Алиев посетил перешедшие Азербайджану районы Карабаха. Видео
Политика
Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе
Политика
Российские военные примут участие в разминировании местности в Карабахе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter