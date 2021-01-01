Раненого в Карабахе российского офицера доставили на лечение в Баку

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время работ по разминированию в Нагорном Карабахе (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Ранения офицера из контингента российских миротворцев, пострадавшего при подрыве мины в Нагорном Карабахе, не угрожают его жизни, военного перевезли в Баку. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает «РИА Новости».

«Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — уточняется в сообщении.

Мина сработала в Тертерском районе около населенного пункта Мадагиз, где международная группа вела поиски погибших для обмена телами. В нее входят российские миротворцы, азербайджанские военные, сотрудники МЧС Нагорного Карабаха и члены Международного комитета Красного Креста.

Кроме россиянина пострадали четыре сотрудника МЧС, погиб азербайджанский офицер.