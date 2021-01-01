СК попросил арестовать полковника МВД по делу о терактах в метро Москвы

Следователь просит суд заключить под стражу обвиняемого в терроризме начальника ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«23 ноября в суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исаева Гази до 04 января 2021 года», — сообщили в суде.

Ранее Исаеву предъявили обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 209 УК (бандитизм), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт).

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